Dégustation aux chandelles – domaine Baumann-Zirgel Mittelwihr, 11 février 2022, Mittelwihr.

Dégustation aux chandelles – domaine Baumann-Zirgel Mittelwihr

2022-02-11 17:30:00 – 2022-02-14 18:30:00

Mittelwihr Haut-Rhin Mittelwihr

EUR Venez prendre un apéritif avec votre Valentin ou Valentine à la lueur des chandelles!

A l’occasion de la Saint Valentin, le domaine Baumann-Zirgel vous invite à une visite de cave avec dégustation gourmande de 4 accords mets et vins, dans une ambiance et un décors romantique et chaleureux.

A la dégustation vous seront proposés:

– Mini tarte flambée et son accompagnement de Crémant Rosé

– Anguille fumée accompagnée de Riesling Mandelberg

– Pain d’épice fait maison avec son foie gras accompagné de Pinot gris Schwenkel

– Bouchée de crumble aux pommes et son accompagnement de Gewurztraminer Vendanges Tardives

Réservation obligatoire.

A la lueur des chandelles, venez passer une dégustation insolite en amoureux. Sur réservation.

+33 3 89 47 90 40

Mittelwihr

dernière mise à jour : 2022-01-24 par