Dégustation au Rustic is the New chic Dinan

2021-10-29 – 2021-10-30

Dinan Côtes d’Armor Laurent Favre-mot, du Rustic is the New chic et sa compagne Alexandra, proposent un 4 mains avec Valentin Moricet le temps de deux soirées:

le vendredi 29 et le samedi 30 octobre autour des produits de la ferme. Au programme:

Ils présenteront les différents produits de la ferme, parleront des boxs gourmandes et de la cagnotte mise en place à la ferme.

Réservation: 06 01 43 35 74. +33 6 01 43 35 74

le vendredi 29 et le samedi 30 octobre autour des produits de la ferme. Au programme:

Ils présenteront les différents produits de la ferme, parleront des boxs gourmandes et de la cagnotte mise en place à la ferme.

-A partir de 18h le vendredi et samedi apéro dinatoire pour faire découvrir les produits, fleurs et herbes et à 20h le service à table, réservation de préférence.” Réservation: 06 01 43 35 74. Dinan

