Dégustation au domaine Domaine Les Hautes Noëlles Saint-Léger-les-Vignes, samedi 8 juin 2024.

Dégustation au domaine Dégustation au domaine de nos cuvées Samedi 8 juin, 10h30 Domaine Les Hautes Noëlles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-08T10:30:00+02:00 – 2024-06-08T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-08T10:30:00+02:00 – 2024-06-08T18:00:00+02:00

Nous nous ferons un plaisir de vous accueillir pour vous conseiller et échanger autour des vins.

Vous pourrez découvrir et retrouver toute la gamme de nos vins frais, légers et fruités… au bonheur des papilles !

Domaine Les Hautes Noëlles Route de Nantes 44710 Saint Léger les Vignes Saint-Léger-les-Vignes 44710 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 31 53 49 http://www.leshautesnoelles.com http://facebook.com/leshautesnoelles;http://instagram.com/domaineleshautesnoelles [{« type »: « email », « value »: « domaine@leshautesnoelles.com »}]