Dégustation « Au coeur des vignes » Beblenheim Beblenheim Catégories d’évènement: Beblenheim

Haut-Rhin

Dégustation « Au coeur des vignes » Beblenheim, 4 décembre 2022, Beblenheim. Dégustation « Au coeur des vignes »

14 rue de Hoen Beblenheim Haut-Rhin

2022-12-04 – 2022-12-04 Beblenheim

Haut-Rhin Beblenheim EUR En partenariat avec Elise de la société « Au coeur des vignes », découvrez les vins du Grand cru Sonnenglanz à l’occasion de cette dégustation dans le vignoble. Le travail de la vigne vous fascine ? Profitez de ce moment pour poser vos questions à Elise ! Quelques minutes de marche à prévoir. Suivez Elise au coeur des vignes, pour profiter d’une dégustation et d’explications sur le travail du vin. +33 3 89 47 90 02 Beblenheim

dernière mise à jour : 2022-10-07 par

Détails Catégories d’évènement: Beblenheim, Haut-Rhin Autres Lieu Beblenheim Adresse 14 rue de Hoen Beblenheim Haut-Rhin Ville Beblenheim lieuville Beblenheim Departement Haut-Rhin

Beblenheim Beblenheim Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beblenheim/

Dégustation « Au coeur des vignes » Beblenheim 2022-12-04 was last modified: by Dégustation « Au coeur des vignes » Beblenheim Beblenheim 4 décembre 2022 14 rue de Hoen Beblenheim Haut-Rhin Beblenheim Haut-Rhin

Beblenheim Haut-Rhin