DEGUSTATION AU CHATEAU SAINT-JEAN D’AUMIERES Gignac, 6 mai 2022, Gignac.

DEGUSTATION AU CHATEAU SAINT-JEAN D’AUMIERES Gignac

2022-05-06 18:00:00 – 2022-05-07 19:30:00

Gignac Hérault Gignac

A l’occasion des 10 ans de la famille Castan ( Vianney et Emilie) au Château Saint Jean d’Aumières, deux journées de dégustation sont proposées !

-Le vendredi, nous organisons une dégustation verticale de 5 millésimes de la cuvée haut de gamme du Château, l’Alchimiste Black Edition.

La soirée sera en présence du vigneron pour commenter la dégustation et sera accompagnée de mets gourmands.

-Le samedi nous proposons la dégustation des vins du domaine.

Un apéritif sera offert pour un accord mets et vins avec des produits locaux.

A l’occasion des 10 ans de la famille Castan ( Vianney et Emilie) au Château Saint Jean d’Aumières, deux journées de dégustation sont proposées !

+33 7 48 11 88 07

A l’occasion des 10 ans de la famille Castan ( Vianney et Emilie) au Château Saint Jean d’Aumières, deux journées de dégustation sont proposées !

-Le vendredi, nous organisons une dégustation verticale de 5 millésimes de la cuvée haut de gamme du Château, l’Alchimiste Black Edition.

La soirée sera en présence du vigneron pour commenter la dégustation et sera accompagnée de mets gourmands.

-Le samedi nous proposons la dégustation des vins du domaine.

Un apéritif sera offert pour un accord mets et vins avec des produits locaux.

Gignac

dernière mise à jour : 2022-04-16 par