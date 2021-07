Lavelanet-de-Comminges Domaine de Cadeillac Haute-Garonne, Lavelanet-de-Comminges Dégustation accords mets et vins au Domaine de Cadeillac Domaine de Cadeillac Lavelanet-de-Comminges Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Lavelanet-de-Comminges

Dégustation accords mets et vins au Domaine de Cadeillac Domaine de Cadeillac, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Lavelanet-de-Comminges. Dégustation accords mets et vins au Domaine de Cadeillac

du jeudi 15 juillet au jeudi 26 août à Domaine de Cadeillac

Déjeuner convivial autour des vins du domaine. Tous les jeudi en juillet et en août, 12h/14h (10/12 personnes max). Réservation par mail obligatoire: [vinscadeillac@gmail.com](mailto:vinscadeillac@gmail.com)

19 € / personne

A travers la présentation de notre domaine, dégustez nos vins au cours d’un déjeuner. Domaine de Cadeillac 31220 Lavelanet de Comminges Lavelanet-de-Comminges Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-15T12:00:00 2021-07-15T14:00:00;2021-07-22T12:00:00 2021-07-22T14:00:00;2021-07-29T12:00:00 2021-07-29T14:00:00;2021-08-05T12:00:00 2021-08-05T14:00:00;2021-08-12T12:00:00 2021-08-12T14:00:00;2021-08-19T12:00:00 2021-08-19T14:00:00;2021-08-26T12:00:00 2021-08-26T14:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Lavelanet-de-Comminges Étiquettes évènement : Autres Lieu Domaine de Cadeillac Adresse 31220 Lavelanet de Comminges Ville Lavelanet-de-Comminges lieuville Domaine de Cadeillac Lavelanet-de-Comminges