Quincié-en-Beaujolais Rhône Quincié-en-Beaujolais Venez fêter avec nous l’arrivée des Beaujolais Nouveaux. Au programme de la soirée : sélection et dégustation des Beaujolais Nouveaux, rencontre avec les vignerons, ambiance musicale assurée par Joël l’accordéoniste, buffet Beaujolais. Sur réservation. contact@hotelbrouilly.com +33 4 74 04 33 73 http://www.hotelbrouilly.com/ Hôtel-Restaurant Le Mont Brouilly 139, impasse des Quatre Mesures Quincié-en-Beaujolais

