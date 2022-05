Dégustation accord Met & Vin au caveau du Domaine Beaune Beaune Catégories d’évènement: Beaune

Côte-d'Or

Dégustation accord Met & Vin au caveau du Domaine Beaune, 26 mai 2022, Beaune. Dégustation accord Met & Vin au caveau du Domaine Caveau de dégustation du Domaine Loubet-Dewailly 11 Impasse Notre-Dame Beaune

2022-05-26 – 2022-05-26 Caveau de dégustation du Domaine Loubet-Dewailly 11 Impasse Notre-Dame

Beaune Côte-d’Or EUR 15 19.5 Les beaux jours arrivent, c’est l’occasion idéale de venir découvrir nos accords Mets & Vins coup de cœur. nVenez déguster dans notre jardin notre sélection de Vins du Domaine accompagnés de Mets confectionnés par notre cuisinier David Drouhaire. À chaque jour son Vin & son Met : nNous vous proposons : n- tJeudi 26 mai : un verre de Volnay 1er Cru Clos des Chênes 2019 accompagné de son Œuf Meurette. Pour 15€/personne. n- tVendredi 27 mai : un verre de Pommard 1er Cru Les Rugiens Bas 2017 accompagné d’un Bœuf Bourguignon. Pour 18€/personne. n- tSamedi 28 mai : un verre de Beaune 1er Cru Les Epenottes 2020 accompagné d’une Belle Pièce de Bœuf et sa Ratatouille. Pour 19.50 €/personne. Et nous vous suggérons de finir sur une note sucrée : un moelleux au chocolat. 5€/personne. contact@domaineloubetdewailly.co http://www.domaineloubetdewailly.com/ Les beaux jours arrivent, c’est l’occasion idéale de venir découvrir nos accords Mets & Vins coup de cœur. nVenez déguster dans notre jardin notre sélection de Vins du Domaine accompagnés de Mets confectionnés par notre cuisinier David Drouhaire. À chaque jour son Vin & son Met : nNous vous proposons : n- tJeudi 26 mai : un verre de Volnay 1er Cru Clos des Chênes 2019 accompagné de son Œuf Meurette. Pour 15€/personne. n- tVendredi 27 mai : un verre de Pommard 1er Cru Les Rugiens Bas 2017 accompagné d’un Bœuf Bourguignon. Pour 18€/personne. n- tSamedi 28 mai : un verre de Beaune 1er Cru Les Epenottes 2020 accompagné d’une Belle Pièce de Bœuf et sa Ratatouille. Pour 19.50 €/personne. Et nous vous suggérons de finir sur une note sucrée : un moelleux au chocolat. 5€/personne. Caveau de dégustation du Domaine Loubet-Dewailly 11 Impasse Notre-Dame Beaune

dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Catégories d’évènement: Beaune, Côte-d'Or Autres Lieu Beaune Adresse Caveau de dégustation du Domaine Loubet-Dewailly 11 Impasse Notre-Dame Ville Beaune lieuville Caveau de dégustation du Domaine Loubet-Dewailly 11 Impasse Notre-Dame Beaune Departement Côte-d’Or

Beaune Beaune Côte-d’Or https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beaune/

Dégustation accord Met & Vin au caveau du Domaine Beaune 2022-05-26 was last modified: by Dégustation accord Met & Vin au caveau du Domaine Beaune Beaune 26 mai 2022 Beaune Côte-d'Or

Beaune Côte-d’Or