Ribeauvillé Ribeauvillé 68150, Ribeauville Dégustation à l’aveugle Ribeauvillé Ribeauvillé Catégories d’évènement: 68150

Ribeauville

Dégustation à l’aveugle Ribeauvillé, 27 novembre 2021, Ribeauvillé. Dégustation à l’aveugle 2021-11-27 – 2021-12-24

Ribeauvillé 68150 EUR Serez vous capable de distinguer les 3 cépages blancs qui vous seront servis dans un verre noir ? C’est le défi que vous propose le domaine Faller ! A la clé pour le ou les gagnants, une bouteille de crémant “cuvée vielles vignes 2013” Saurez vous deviner quel cépage se cache derrière ce verre noir que vous avez à la main ? Relevez ce défi au domaine Faller et recevez un beau cadeau en retour ! +33 3 89 73 60 47 Serez vous capable de distinguer les 3 cépages blancs qui vous seront servis dans un verre noir ? C’est le défi que vous propose le domaine Faller ! A la clé pour le ou les gagnants, une bouteille de crémant “cuvée vielles vignes 2013” dernière mise à jour : 2021-10-13 par

Détails Catégories d’évènement: 68150, Ribeauville Autres Lieu Ribeauvillé Adresse Ville Ribeauvillé lieuville 48.19468#7.32109