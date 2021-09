Bordeaux Musée du Vin et du Négoce Bordeaux, Gironde Dégustation à l’aveugle Musée du Vin et du Négoce Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

### Vous souhaitez approfondir vos connaissances sur l’art de la dégustation ? En famille ou entre amis, venez participer à notre “Dégustation à l’Aveugle” organisée pour tous les publics. Tous les 45 minutes, à partir de 11h, notre équipe vous invite à partager un moment convivial autour des vins de Bordeaux. Au programme : *Les facteurs de qualité : notions de cépages, terroirs et savoir-faire *Savoir déguster les différents types de vins *Le vocabulaire de la dégustation *Trois vins / boissons sans alcool à déguster En repartant, le vignoble Bordelais n’aura plus de secrets pour vous !

5€. Entrée libre. Tout public.

Musée du Vin et du Négoce 41 rue Borie, 33000 Bordeaux

