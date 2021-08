Vérac Vérac Gironde, Vérac Dégustation à l’aveugle au château Haut Gaussens ! Vérac Vérac Catégories d’évènement: Gironde

Vérac

Dégustation à l’aveugle au château Haut Gaussens ! Vérac, 14 octobre 2021, Vérac. Dégustation à l’aveugle au château Haut Gaussens ! 2021-10-14 18:00:00 – 2021-10-17 20:00:00

Vérac Gironde Vérac Le Château HAUT GAUSSENS proposera du 14 au 17/10/2021 de 18h à 20h des dégustations à l’aveugle (découverte des Vins) de différents cépages dont 1 très peu répandu …

Possibilité de recevoir 10 personnes par soirée.

Cet Atelier sera proposé gratuitement. Le Château HAUT GAUSSENS proposera du 14 au 17/10/2021 de 18h à 20h des dégustations à l’aveugle (découverte des Vins) de différents cépages dont 1 très peu répandu …

Possibilité de recevoir 10 personnes par soirée.

Cet Atelier sera proposé gratuitement. Le Château HAUT GAUSSENS proposera du 14 au 17/10/2021 de 18h à 20h des dégustations à l’aveugle (découverte des Vins) de différents cépages dont 1 très peu répandu …

Possibilité de recevoir 10 personnes par soirée.

Cet Atelier sera proposé gratuitement. Delphine Lhuillier dernière mise à jour : 2021-08-17 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Vérac Autres Lieu Vérac Adresse Ville Vérac lieuville 44.98744#-0.33406