Dégustation à l’aveugle au Château de la Verrerie Oizon, 30 juillet 2022, Oizon.

Dégustation à l’aveugle au Château de la Verrerie

Oizon Cher

2022-07-30 17:00:00 – 2022-07-30

39 EUR 39 L’expert et passionné en vins Edouard Fournier vous propose d’aborder la dégustation sous un angle ludique et convivial qui fera appel à tous vos sens?! Un bon moyen de passer une soirée originale et de faire de nouvelles rencontres. Des équipes de 3 à 4 personnes seront formées pour faciliter les échanges.? Quatre vins différents, deux blancs et deux rouges seront proposées à la dégustation.?Les bouteilles seront masquées au service et il faudra vous concentrer sur vos impressions organoleptiques pour trouver le plus d’éléments possibles au sujet du vin : cépage, région, millésime, appellation. Pas d’inquiétude, des indices vous seront fournis en cas de difficultés !?

Participez à une dégustation à l’aveugle dans le cadre unique du Château de la Verrerie, joyau de la Renaissance au bord d’un grand lac entouré de forêts.

+33 2 48 48 00 18

