Dégustation à l'Aveugle, au Cahors Malbec Lounge 2021-10-01 19:00:00 – 2021-10-01 21:00:00 Villa Cahors Malbec Place François-Mitterrand

Cahors Lot – 03 Septembre Cahors & Côtes Du Roussillon (Languedoc-Roussillon) – 1 Er Octobre Cahors & Chianti Classico (Toscane, Italie) – 05 Novembre Cahors & Aloxe Corton (Bourgogne) – 03 Décembre Bulles D’ici Et D’ailleurs – Janvier Hors Série Spécial Dry January Dégustation D’une Sélection D’eaux Minérales Des Quatres Coins Du Monde – 04 Février Cahors & Washington (Usa) – 04 Mars Cahors & Cornas (Côtes Du Rhône) – 1 Er Avril Vins Oranges D’ici Et D’ailleurs – 06 Mai Cahors & Fiefs Vendéens (Loire) – 03 Juin Cahors & Figari (Corse) – 1 Er Juillet Vins Sans Alcool – 05 Août Côtes Du Lot & Côtes Catalanes (Languedoc-Roussillon) Animée par un œnologue-conseil, le premier vendredi de chaque mois, de 19h à 21h. Chaque 1er vendredi du mois, participez à une étonnante dégustation à l’aveugle de animée par un professionnel du vin. Essayez de reconnaitre l’origine des vins rouges que vous dégusterez avec un groupe de néophytes et de passionnés du vin. Cette année, nous avons spécialement conçu pour vous un voyage qui vous fera découvrir, étape par étape les vins grands vins de Cahors et d’ailleurs. Saurez-vous reconnaître les vins de Cahors ? Réservations obligatoires +33 5 65 23 82 35 – 03 Septembre Cahors & Côtes Du Roussillon (Languedoc-Roussillon) – 1 Er Octobre Cahors & Chianti Classico (Toscane, Italie) – 05 Novembre Cahors & Aloxe Corton (Bourgogne) – 03 Décembre Bulles D’ici Et D’ailleurs – Janvier Hors Série Spécial Dry January Dégustation D’une Sélection D’eaux Minérales Des Quatres Coins Du Monde – 04 Février Cahors & Washington (Usa) – 04 Mars Cahors & Cornas (Côtes Du Rhône) – 1 Er Avril Vins Oranges D’ici Et D’ailleurs – 06 Mai Cahors & Fiefs Vendéens (Loire) – 03 Juin Cahors & Figari (Corse) – 1 Er Juillet Vins Sans Alcool – 05 Août Côtes Du Lot & Côtes Catalanes (Languedoc-Roussillon) villamalbec-degustationS-aveugle-totem-2021-pages-1-page-001 dernière mise à jour : 2021-09-17 par

