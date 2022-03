DÉGUSTATION À LA MAISON DES VINS : UN JOUR UN VIGNERON Saint-Chinian Saint-Chinian Catégories d’évènement: Hérault

2022-07-01 – 2022-08-31

Saint-Chinian Hérault Saint-Chinian Un jour, Un vigneron : Découvrez et dégustez les vins AOP Saint-Chinian lors de ces rencontres quotidiennes avec les vignerons de l’appellation Découvrez et dégustez les vins AOP Saint-Chinian lors de ces rencontres quotidiennes avec les vignerons de l’appellation +33 4 67 38 11 69 Un jour, Un vigneron : Découvrez et dégustez les vins AOP Saint-Chinian lors de ces rencontres quotidiennes avec les vignerons de l’appellation Saint-Chinian

