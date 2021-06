Chédigny Chédigny Chédigny, Indre-et-Loire Dégustation « 7 vins 7 lieux insolites » Chédigny Chédigny Catégories d’évènement: Chédigny

Indre-et-Loire

Dégustation « 7 vins 7 lieux insolites » Chédigny, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Chédigny. Dégustation « 7 vins 7 lieux insolites » 2021-07-08 – 2021-07-08

Dégustation au Jardin de Curé au cœur « d'un village jardin remarquable » : Chédigny. Véritable havre de paix, le Jardin de Curé vous propose une dégustation parfumée. Après avoir glané quelques bons conseils auprès d'un botaniste amateur, il sera temps de découvrir les vins proposés par Alison du domaine « Les Folies Douces » basé à Chemillé-sur-Indrois. L'occasion pour vous d'exercer votre palais en testant 4 à 6 vins de ses cuvées BIO. +33 2 47 91 82 82 EUR 14

Catégories d'évènement: Chédigny, Indre-et-Loire