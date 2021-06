Loches Loches Indre-et-Loire, Loches Dégustation « 7 vins 7 châteaux » Loches Loches Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Loches

Dégustation « 7 vins 7 châteaux » Loches, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Loches. Dégustation « 7 vins 7 châteaux » 2021-07-22 – 2021-07-22

Loches Indre-et-Loire Loches EUR 18 Joyau architectural de la fin du moyen-âge, le logis royal de Loches vous accueille sur sa terrasse surplombant l’Indre et les Prairies du Roy. Ce lieu chargé d’histoire vous donne rendez-vous pour une dégustation proposée par Alison des « Folies Douces », domaine AOC Touraine. Cette jeune viticultrice, installée à Chemillé sur Indrois, vous fera découvrir de 4 à 6 vins de ses cuvées BIO . Joyau architectural de la fin du moyen-âge, le logis royal de Loches vous accueille sur sa terrasse surplombant l’Indre et les Prairies du Roy pour un rendez-vous dégustation proposée par Alison des « Folies Douces », domaine AOC Touraine. Joyau architectural de la fin du moyen-âge, le logis royal de Loches vous accueille sur sa terrasse surplombant l’Indre et les Prairies du Roy pour un rendez-vous dégustation proposée par Alison des « Folies Douces », domaine AOC Touraine. Joyau architectural de la fin du moyen-âge, le logis royal de Loches vous accueille sur sa terrasse surplombant l’Indre et les Prairies du Roy. Ce lieu chargé d’histoire vous donne rendez-vous pour une dégustation proposée par Alison des « Folies Douces », domaine AOC Touraine. Cette jeune viticultrice, installée à Chemillé sur Indrois, vous fera découvrir de 4 à 6 vins de ses cuvées BIO . Gillard-Vincent

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Loches Étiquettes évènement : Autres Lieu Loches Adresse Ville Loches lieuville 47.12721#0.9986