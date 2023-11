Ventes exceptionnelles à l’usine Degrenne à Vire Normandie Degrenne – Route d’Aunay Vire Normandie, 17 novembre 2023, Vire Normandie.

Vire Normandie,Calvados

C’est le moment de profiter des offres exceptionnelles : vente à l’entreprise Degrenne, fin de séries, articles de 2ème choix, prix au kilo ou à l’unité et des prix exceptionnels, c’est le moment de vous équiper!.

Vendredi 2023-11-17 13:00:00 fin : 2023-12-02 19:00:00. .

Degrenne – Route d’Aunay Rue Guy Degrenne

Vire Normandie 14500 Calvados Normandie



It’s time to take advantage of exceptional offers: sale at Degrenne, end of series, 2nd choice items, price per kilo or per unit and exceptional prices, it’s time to equip yourself! (closed on Sundays)

Ahora es el momento de aprovechar nuestras ofertas excepcionales: rebajas de empresa Degrenne, fin de serie, artículos de 2ª elección, precios por kilo o por unidad y precios excepcionales, ¡ahora es el momento de equiparse!

Es ist an der Zeit, von den außergewöhnlichen Angeboten zu profitieren: Verkauf an das Unternehmen Degrenne, Restposten, Artikel zweiter Wahl, Preise pro Kilo oder pro Einheit und außergewöhnliche Preise, es ist an der Zeit, sich auszurüsten!

