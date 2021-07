Déglinguette La Place des Canailles (Les Dock Village), 7 août 2021, Marseille.

Déglinguette

La Place des Canailles (Les Dock Village), le samedi 7 août à 18:00

Déglinguette Nom féminin : se mettre une petite déglingue, tranquillement mais surement Tout doucement, tout tranquillement, on revient petit à petit, dans le monde d’after, dans le monde de la touf, dans le monde du toucher et du danser et du coller serrer (attention consentement tout de même). Du coup on est tarpin heureuses d’annoncer notre première touf ici à marseillecity dans l’after world. Donc ça part en grosse déglinguette samedi 07 août, on se retrouve pour le meilleur et pour le pire dans les dock village sur la petite guinguette de la place des canailles. Activités extra-festives de 18h à 21h sur la pergola (terrasse ext) : La Fraperie (friperie de marseille, sisi le vintage pour le style et la planète) [https://www.instagram.com/la_fraperie/](https://www.instagram.com/la_fraperie/) RDR avec Plus belle la nuit Pour prêcher la bonne parole de Dédé [[https://www.facebook.com/PBLN2.0](https://www.facebook.com/PBLN2.0)](https://www.facebook.com/PBLN2.0) Make Up Pallettes (si tu veux briller en société et faire shiner tout les pores de ta peau, c’est par ici avec les paillettes presque toutes bio dégradables de Sisilapaillette) Live & Dj set de 21h à 02h (intérieur) : Soeurs Nachos (dj set) [[https://soundcloud.com/lafievrelu](https://soundcloud.com/lafievrelu)](https://soundcloud.com/lafievrelu) [[https://soundcloud.com/cagole-sombre](https://soundcloud.com/cagole-sombre)](https://soundcloud.com/cagole-sombre) Mosaïque (live) [[https://www.instagram.com/mosaiquecollectif/](https://www.instagram.com/mosaiquecollectif/)](https://www.instagram.com/mosaiquecollectif/) Djon Bull (dj set) [[https://www.instagram.com/djonyfutur/](https://www.instagram.com/djonyfutur/)](https://www.instagram.com/djonyfutur/) ManonDémon (dj set) [[https://www.instagram.com/manon.dem0n/](https://www.instagram.com/manon.dem0n/)](https://www.instagram.com/manon.dem0n/)

La Place des Canailles (Les Dock Village) 10 place de la Joliette 13002 Marseille Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône



