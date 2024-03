DEGEYTER LE TRITON Les Lilas, vendredi 31 mai 2024.

DEGEYTER Lucas de Geyter chant, compositions

Denis Malbrancke guitare

Jérome Baudouin basse Vendredi 31 mai, 20h00 LE TRITON TARIF E : 25 € normal / 20 € réduit / 15 € adhérent / 8 € jeune

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T20:00:00+02:00 – 2024-05-31T21:30:00+02:00

Fin : 2024-05-31T20:00:00+02:00 – 2024-05-31T21:30:00+02:00

Malgré une époque qui exige toujours plus de cases dans lesquelles nous enfermer, qui invente des termes pour assurer les désirs d’être unique et exclusif, DEGEYTER n’a aucune envie de se définir. Peut-être que c’est du post-punk solaire à tendance transcendantale, ou bien de la violente chanson réalisto-fantasmagorique ionisée, mais dans le fond, DEGEYTER s’en fout éperdument : avec des guitares, des claviers et des machines, il chante les berceuses des désaxés, harmonise les louanges des diagonales, crée une bande-son pour timides qui rêvent de pouvoir hurler et allume la lumière pour l’armée des ombres. C’est lyrique, tendu, et ça bastonne. Et, paraît-il, relativement mauvais esprit. Tant mieux : parce que, sinon, la vie ne vaut pas d’être vécue.

LE TRITON 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS Les Lilas 93260 Seine-Saint-Denis Île-de-France http://www.letriton.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.letriton.com/programmation/degeyter-3122 »}]

