Degermann x Igal Les Disquaires Paris, mardi 16 janvier 2024.

Le mardi 16 janvier 2024

de 20h00 à 22h00

.Public adolescents adultes. payant PAF : 5 EUR

Degermann et iGal : soirée pop-rock pour oreilles sensibles.

DEGERMANN

Après un premier EP à l’empreinte 70s, Degermann est revenu cette année avec un nouvel effort produit par Alexandre Remoué (Rivage, Superjava, Fantastic Mister Zguy…) et Antoine Assayas, puisant dans leurs références communes : les ballades délicates des Kings of Convenience, les orchestrations élégantes de Bertrand Burgalat, la pop espiègle de Metronomy, ou encore l’americana clair-obscur d’Eels, Elliott Smith ou Wilco.

Pour la scène, le musicien a conçu une formation plus rock : un power trio basse-batterie-guitare, à l’ancienne, qui exploite les sonorités 90s-00s du disque et les influences plus électriques de son interprète.

iGAL

Fan d’agitations acoustico-sismiques, IGal propose un univers musical où règne un mélange de rock, rap, funk/soul, jazz, de musique ethnique et de pop (dissertation sur les mot « ethnique » et « pop » vous avez 3h…)

iGal c’est un piano, une basse, une batterie, une guitare et une voix réunis dans quatre homosapiens.

Style : pop/rock

