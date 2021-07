Le Grand-Saconnex Théâtre le douze dix-huit Le Grand-Saconnex Dégenre ! Théâtre le douze dix-huit Le Grand-Saconnex Catégorie d’évènement: Le Grand-Saconnex

Dégenre ! Théâtre le douze dix-huit, 20 août 2021-20 août 2021, Le Grand-Saconnex. Dégenre !

Théâtre le douze dix-huit, le vendredi 20 août à 20:00

Marie-Eve Musy joue les inversions. Elle fait monter sur scène son homme rêvé et s’amuse à l’objectifier tout en relatant ses histoires personnelles. En quête d’harmonie, elle nous entraîne dans une réflexion sur la notion de genre. Entre seule en scène, duo (deux personnes partagent le plateau mais une seule parle), humour et danse, ce spectacle est un ovni. « C’est délicat, jouissif et porteur d’espoir. » Un spectateur. « Comme l’indique son titre à double sens, “Dégenre !” déconstruit autant les stéréotypes que les formes théâtrales. Le comique tempère des anecdotes personnelles qui dévoilent la violence ordinaire du sexisme, tandis que la danse dessine un nouvel équilibre dans les relations femmes-hommes. » Le Courrier.

CHF 15.-

Dans une quête d’harmonie, ce spectacle propose une réflexion sur la notion de genre, entre humour et danse. Théâtre le douze dix-huit Chemin du pommier 9 Le Grand-Saconnex

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-20T20:00:00 2021-08-20T21:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Le Grand-Saconnex Étiquettes évènement : Autres Lieu Théâtre le douze dix-huit Adresse Chemin du pommier 9 Ville Le Grand-Saconnex lieuville Théâtre le douze dix-huit Le Grand-Saconnex