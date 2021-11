Paris L'Alimentation Générale île de France, Paris DEGAGE + Boreal B2B The George Kaplan Conspiracy L’Alimentation Générale Paris Catégories d’évènement: île de France

DEGAGE + Boreal B2B The George Kaplan Conspiracy L'Alimentation Générale, 5 novembre 2021, Paris.

de 20h à 23h

gratuit

La Release Party de Degage c’est le 5 novembre prochain à l’Alim ! DEGAGE – Biberonnés à ce qu’il y a de meilleur en Océanie, le groupe Dégage né la nuit du 17 mars 2017, veille de leurs premier concert. Ils propose une musique vaste et passionné lançant un appel à dégager, hors les murs, hors de soit, comme une vibration fiévreuse et intense. Rares d’avoir préféré le français à l’anglais, le groupe pop dans un rock psyché, inouïs du printemps de Bourges 2019 vient de sortir son premier Ep. DEGAGE. – THE GEORGE KAPLAN CONSPIRACY – En empruntant le nom du personne clef de La Mort aux trousses, The George Kaplan Conspiracy fait un clin d’oeil à Alfred Hitchcock. The George Kaplan Conspiracy délivre une pop électronique à la fois subtile et exaltante avec leurs structures minimales, leurs boites à rythmes dansantes, leurs guitares réverbérées et une voix unique. – BOREAL – Projet solo porté par Mattéo Caburet depuis 2017, Boreal nous plonge dans un univers ondoyant, à la fois éclectique et analogue, influencé par la musique électronique, minimaliste et ambient. Four Tet, Lone ou Aleksandir inspirent Boreal qui développe une atmosphère musicale intimiste et magnétique, entre nature évanescente et fréquences synthétiques. Concerts -> Rock L’Alimentation Générale 64 Rue Jean-Pierre Timbaud Paris 75011 Contact : L’Alimentation Générale 0 communication@alimentation-generale.net https://www.facebook.com/lalimentation.generale Concerts -> Rock Musique

