Défricheuses : féminismes, caméra au poing et archive en bandoulière Cité internationale des arts Paris, 28 septembre 2023, Paris.

Du jeudi 28 septembre 2023 au mercredi 20 décembre 2023 :

.Tout public. gratuit

L’histoire des féminismes en France a souvent été réduite à un corpus théorique impliquant les domaines de la psychanalyse, de la philosophie et de l’écriture, lié au MLF (Mouvement de Libération des Femmes) ou au féminisme français. L’exposition propose une vision de la lutte pour l’émancipation des femmes des années 70 jusqu’à aujourd’hui à travers les archives du Centre audiovisuel Simone de Beauvoir (fondé en 1982 par Delphine Seyrig, Carole Roussopoulos et Ioana Wieder, membres du collectif « Les Insoumuses ») et les œuvres d’artistes femmes de toutes générations.

« Défricheuses » raconte l’histoire du féminisme à travers une histoire des médias: des images des premières caméras vidéos et magnétoscopes portables des collectifs vidéo féministes des années 70 qui ont documenté les luttes de leur époque, jusqu’aux différentes pratiques des artistes contemporaines. L’exposition installe un dialogue entre générations d’artistes et de vidéastes féministes dont l’histoire entremêle celle de la Cité internationale des arts et du Centre audiovisuel Simone de Beauvoir, parmi lesquelles Martha Wilson, Maria Klonaris et Katerina Thomadaki, Myriam Mihindou, Nil Yalter, Orlan, Bouchra Khalili, Zanele Muholi, Saddie Choua, Lili Reynaud Dewar et Paula Valero Comín. Mêlant oeuvres, archives, vidéos et documents, « Défricheuses » se concentre sur une histoire alternative dans laquelle l’activisme et la culture visuelle jouent un rôle central.

Cité internationale des arts 18 rue de l’hôtel de ville 75004 Paris

Contact : https://www.citedesartsparis.net/fr/defricheuses-feminismes-camera-au-poing-et-archive-en-bandouliere https://www.facebook.com/citedesartsparis https://www.facebook.com/citedesartsparis https://www.citedesartsparis.net/fr/defricheuses-feminismes-camera-au-poing-et-archive-en-bandouliere

© Nicole Fernaìndez Ferrer Marche des femmes à Hendaye, 5 octobre 1975