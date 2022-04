Défriche ton art! Friche Cordier Ambérieu-en-Bugey Catégories d’évènement: Ain

Ambérieu-en-Bugey

Défriche ton art! Friche Cordier, 20 avril 2022, Ambérieu-en-Bugey. Défriche ton art!

du mercredi 20 avril au dimanche 24 avril à Friche Cordier

Un évènement qui s’articulera en deux temps : – 4 jours d’ateliers artistiques du mardi 19 au vendredi 22 avril – 1 grande journée festive, ouverte au public, le samedi 23 avril. Notre objectif ? Créé en 4 jours une métamorphose picturale et animée de ce lieu, à travers un projet participatif, atypique et dynamique. Au programme : Du 19 au 22 avril : ateliers créatifs surdimensionnés (peintures, graff…) Vendredi 22 avril : Soirée slam poésie co-organisé avec la P’tite Goutte, Samedi 23 avril : Grande journée festive : Démo de skate, battle de hip-hop, spectacle, concerts ….

gratuit

C’est le tout nouvel évènement organisé par la MJC Louise Michel et le Centre Social Le Lavoir. Une semaine artistique, gratuite et populaire dans les anciens bâtiments de l’entreprise Cordier. Friche Cordier 5 rue Emile Bravet Ambérieu-en-Bugey Ain

2022-04-20T09:00:00 2022-04-20T12:00:00;2022-04-20T14:00:00 2022-04-20T18:00:00;2022-04-21T09:00:00 2022-04-21T12:00:00;2022-04-21T14:00:00 2022-04-21T18:00:00;2022-04-22T09:00:00 2022-04-22T12:00:00;2022-04-22T14:00:00 2022-04-22T18:00:00;2022-04-23T09:30:00 2022-04-23T12:00:00;2022-04-23T14:00:00 2022-04-23T20:00:00;2022-04-23T20:00:00 2022-04-23T23:59:00;2022-04-24T00:00:00 2022-04-24T01:00:00

