Défriche ton Art Friche Cordier, 19 avril 2022, Ambérieu-en-Bugey.

Défriche ton Art

du mardi 19 avril au dimanche 24 avril à Friche Cordier

Il y en aura pour tous du 19 au 23 avril à la Friche Cordier d’Ambérieu (5, rue Emile Bravet). Site ouvert tous les jours, à découvrir avec des potes ou en famille ! Soirée SLAM/Hip-Hop le vendredi 22 avril / Festival Samedi 23 avril 09h-01h ! Tout le programme : [http://www.mjc-amberieu.org/images/FRICHE/Livret_Defriche_ton_art_du_19_au_23_avril_2022.pdf](http://www.mjc-amberieu.org/images/FRICHE/Livret_Defriche_ton_art_du_19_au_23_avril_2022.pdf) Avant l’arrivée des engins de démolition, la MJC d’Ambérieu et le Centre Social, dans une dynamique commune avec la municipalité d’Ambérieu, vont occuper les anciens entrepôts des Transports Cordier, afin de faire découvrir toutes les facettes des Cultures Urbaines. « Défriche ton art » C’est l’envie de créer un événement populaire au cœur du quartier gare en laissant une trace dans un lieu atypique. La « Friche Cordier » ainsi nommée sera investie pendant 5 jours, et permettra à tous de se réapproprier un lieu symbolique, et de s’associer à la transformation urbaine. Graff, art urbain, musiques actuelles, skate, slam, hip-hop, cirque, ateliers d’écriture … Loin des clichés sur l’Art et la Culture, nous vous proposons d’animer un espace de partage et de découverte. Cet événement associera de nombreux partenaires institutionnels et associatifs, et permettra d’accueillir des compagnies professionnelles et des artistes locaux. Cette dynamique est soutenue par la Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain, la Ville d’Ambérieu

Gratuit et entrée libre

Cultures Urbaines à la friche cordier

Friche Cordier 5 rue Emile Bravet Ambérieu en Bugey Ambérieu-en-Bugey Ain



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-19T10:00:00 2022-04-19T21:00:00;2022-04-20T10:00:00 2022-04-20T21:00:00;2022-04-21T10:00:00 2022-04-21T21:00:00;2022-04-22T10:00:00 2022-04-22T23:59:00;2022-04-23T10:00:00 2022-04-23T23:59:00;2022-04-24T10:00:00 2022-04-24T23:59:00