Défriche ton art!: concerts Friche Cordier Ambérieu-en-Bugey Catégories d’évènement: Ain

Ambérieu-en-Bugey

Défriche ton art!: concerts Friche Cordier, 23 avril 2022, Ambérieu-en-Bugey. Défriche ton art!: concerts

du samedi 23 avril au dimanche 24 avril à Friche Cordier

20H : LIVEN UP / Un jeune duo ambarrois pour un set electro-batterie ! De quoi ambiancer la première partie de soirée ! 21H : Avinavita / Les chants, le tamburello, la guitare battente, l’accordéon et la mandoline donnent au répertoire d’Avinavita ses harmonies originales, portées par une généreuse rythmique au souffle rock et au groove chaloupé qui transcendent les mélodies. Un bal populaire aux sonorités italiennes pour danser ! 22H30 : Subtroopers / Le Sound System de Bourg clôturera la soirée avec un son dub et une ambiance underground pour tous les amateurs de musiques électroniques !musiques électroniques !

gratuit

Concerts Friche Cordier 5 rue Emile Bravet Ambérieu-en-Bugey Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-23T20:00:00 2022-04-23T23:59:00;2022-04-24T00:00:00 2022-04-24T01:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ain, Ambérieu-en-Bugey Autres Lieu Friche Cordier Adresse 5 rue Emile Bravet Ville Ambérieu-en-Bugey lieuville Friche Cordier Ambérieu-en-Bugey Departement Ain

Friche Cordier Ambérieu-en-Bugey Ain https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/amberieu-en-bugey/

Défriche ton art!: concerts Friche Cordier 2022-04-23 was last modified: by Défriche ton art!: concerts Friche Cordier Friche Cordier 23 avril 2022 Ambérieu-en-Bugey Friche Cordier Ambérieu-en-Bugey

Ambérieu-en-Bugey Ain