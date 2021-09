Vauhallan Zone Humide des Bois Brulés Essonne, Vauhallan Défrichage et petit bucheronnage à l’oseraie du Picotois Zone Humide des Bois Brulés Vauhallan Catégories d’évènement: Essonne

Zone Humide des Bois Brulés, le samedi 11 septembre à 14:00

Dans cette zone humide, notre association a commencé une culture expérimentale d’osier de vannerie. Nous avons décidé d’étendre la surface cultivée pour produire d’autres variétés d’osier. Pour cela, nous devons défricher une grande partie de la parcelle. Au programme : défrichage et petit bucheronnage en mode pionnier, c’est-à-dire sans engins thermiques !! En bonus : récolte du houblon.

Venir bien équipé, chaussures de marches, manches et pantalons longs. Apporter un sécateur et des gants de jardinage si vous avez.

