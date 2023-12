Défragmentation digitale – Art Now & Ed. Dullin Galerie d’art Le 33 mai Paris, 8 décembre 2023, Paris.

Du vendredi 08 décembre 2023 au lundi 08 janvier 2024 :

.Tout public. gratuit

Cette exposition réunit deux artistes, Art Now et Edouard Dullin. D’un côté, nous avons le créateur numérique, qui redonne vie à des clasiques de la peinture à travers des pixels et des algorithmes. De l’autre côté, le sculpteur, qui grâce au modelage, explore divers aspects de la connexion entre l’humanité et le monde numérique.

Déstructuration digitale

Art Now

Il aime faire référence à l’inconscient collectif en se réappropriant les grands classiques de la peinture et les icônes pop pour offrir sa réinterprétation graphique.Il étudie la perception, les formes, les couleurs, la lumière, tout en y associant une approche liée à l’art génératif. Dans ses réalisations, il effectue un travail de recherche sur les processus de déconstruction et de déstructuration, souhaitant ainsi donner plusieurs niveaux de lecture selon que l’on se trouve proche ou loin de ses œuvres.

Edouard Dullin

Il élabore une collection de sculptures abordant sous différents angles la relation entre l’humain et le numérique.

Son travail donne à voir l’irruption rapide du numérique dans nos sociétés et dans nos vies et la manière dont les nouvelles technologies façonnent nos corps et nos esprits.

Le défi à relever est de modeler l’impalpable, de représenter un monde numérique, immatériel et évolutif avec une matière solide et inerte.

Galerie d’art Le 33 mai 21 rue le regrattier, 75004 paris 75004 Paris

Contact : https://le33mai.com/fr/actualites/ +33781709943 agnes@le33mai.com https://www.facebook.com/le33mai https://www.facebook.com/le33mai https://le33mai.com/fr/actualites/

Le 33 mai Exposition en duo – Défragmentation digitale – Art Now & Ed. Dullin