Défis Tél étang Bas-en-Basset

2021-11-27 09:00:00 09:00:00 – 2021-11-27 15:00:00 15:00:00

Bas-en-Basset Haute-Loire L’US Bassoise vous propose une nouveauté cette année pour sa participation au téléthon.

OBJECTIF: faire le tour de l’étang vert le plus vite possible ou de manière symbolique (déguisement, famille nombreuse, personne la plus lente, défis enfant). Bas-en-Basset

dernière mise à jour : 2021-11-19 par

