Défis sports en famille Levet Levet Catégories d’évènement: Cher

Levet

Défis sports en famille Levet, 20 juillet 2022, Levet. Défis sports en famille

Rue Charles VII Levet Cher

2022-07-20 15:00:00 – 2022-07-20 17:00:00 Levet

Cher Défis familles et sports innovants organisé par l’espace de vie sociale de Levet et l’USEP. Rdv sur l’esplanade à côté de l’air de jeux (rue perpendiculaire à la rue Charles XVII). Les enfants pourront défier leurs parents et amis lors de cette rencontre, autour de différents sports : tir à l’arc, golf, molky ou athlétisme. Découvrez aussi de nouvelles activités sportives innovantes : Tchoukball, Poullball, Slackline… Défis familles et sports innovants organisé par l’espace de vie sociale de Levet et l’USEP. Rdv sur l’esplanade à côté de l’air de jeux (rue perpendiculaire à la rue Charles XVII). EVS

Levet

dernière mise à jour : 2022-07-08 par

Détails Catégories d’évènement: Cher, Levet Autres Lieu Levet Adresse Rue Charles VII Levet Cher Ville Levet lieuville Levet Departement Cher

Levet Levet Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/levet/

Défis sports en famille Levet 2022-07-20 was last modified: by Défis sports en famille Levet Levet 20 juillet 2022 Rue Charles VII Levet Cher

Levet Cher