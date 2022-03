Défis pour lutter contre l’égalité et le racisme lycée Courbevoie Catégories d’évènement: Courbevoie

l’idée qui a été la plus développée : pousser les élèves à tirer un post-it au CDI sur lequel il y a un défi à réaliser en échange d’une récompense (schoko-bons) -> puis coller le post-it sur un mur pour former un mot en gros comme “EGALITE” idées de défis : changer la sonnerie avec une musique engagée, coller la photo d’un militant dans l’établissement, faire une trend sur les réseaux, flashmob à la Défense…

