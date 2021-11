Forges-les-Eaux Forges-les-Eaux Forges-les-Eaux, Seine-Maritime Défis Piscine Forges-les-Eaux Forges-les-Eaux Catégories d’évènement: Forges-les-Eaux

Seine-Maritime

Défis Piscine Forges-les-Eaux, 4 décembre 2021, Forges-les-Eaux. Défis Piscine Forges-les-Eaux

2021-12-04 14:30:00 – 2021-12-04 16:30:00

Forges-les-Eaux Seine-Maritime Viens tester tes capacités au profit de téléthon.

Aqua bike et baptême de plongée au programme.

Renseignements: 02 35 09 93 25 Viens tester tes capacités au profit de téléthon.

Aqua bike et baptême de plongée au programme.

Renseignements: 02 35 09 93 25 +33 2 35 09 93 25 Viens tester tes capacités au profit de téléthon.

Aqua bike et baptême de plongée au programme.

Renseignements: 02 35 09 93 25 Forges-les-Eaux

dernière mise à jour : 2021-11-26 par

Détails Catégories d’évènement: Forges-les-Eaux, Seine-Maritime Autres Lieu Forges-les-Eaux Adresse Ville Forges-les-Eaux lieuville Forges-les-Eaux