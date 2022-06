Défis nature, Challenge photos aux étangs de Narbonne

Défis nature, Challenge photos aux étangs de Narbonne, 17 août 2022, . Défis nature, Challenge photos aux étangs de Narbonne

2022-08-17 10:30:00 10:30:00 – 2022-08-17 12:30:00 12:30:00 Une activité familiale extérieure amusante qui plaira à tout le monde. Découvrez l’effervescence de la recherche de trésors de la nature avec votre appareil photo, ou un téléphone portable. Réussirez-vous à photographier tous les éléments demandés ?

A partir de 6 ans

A partir de 6 ans

A partir de 6 ans

Animé par l'association Couleurs Sauvages

