Loiret Le CCAS, dans le cadre de la semaine de sensibilisation au Handicap, organise des Défis Handi-Sport début Mars à La Ferté-Saint-Aubin avec un programme diversifier couvrant l’après-midi.

Cette action est réalisée avec le parrainage d’Océane Ahuelie, une judokate de haut niveau. Elle est ouverte à tous !

Venez nombreux! Dans le cadre de la Semaine de Sensibilisation au Handicap, le CCAS organise les défis Handi-Sports à La Ferté-Saint-Aubin, aux Portes de Sologne. Ouvert à tous. +33 2 38 64 61 36 CCAS

