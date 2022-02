Défis Games ! Domaine du Boulet, 24 juillet 2022, Feins.

Défis Games !

du dimanche 24 juillet au samedi 30 juillet à Domaine du Boulet

Fan de jeux, de défis et bricoleur dans l’âme ou en devenir, ce séjour est fait pour toi ! —————————————————————————————— Durant ton séjour, l’équipe d’animation t’aidera à accomplir plusieurs missions de bricolage. De nombreux outils seront mis à ta disposition pour tester et expérimenter. Tu pourras construire ta cabane avec tes amis et les animateurs. Fan de jeux, tu pourras aussi participer à la construction de jeux en bois surdimensionnés, et ensuite jouer avec tes amis du séjour. Tu fabriqueras aussindes jeux en bois personnalisés. Tu pourras repartir avec tes créations. Au cours du séjour, l’équipe d’animation te propose de vivre un Escape Game grandeur nature : le «Game Master», animateur du jeu, te guidera vers la première porte du jeu. A toi de jouer ! Avec ton groupe et ton animateur référent, tu exploreras le site de Feins, à la recherche d’indices, à résoudre des casse-têtes et surmonter des défis. Cette colonie te fera vivre de nouvelles aventures ! Nous profiterons également de l’environnement du site naturel pour organiser une course d’orientation, une chasse au trésor et des jeux de piste concoctés par l’équipe d’animation. Les différents temps de bricolage et d’aventure seront ponctués par d’autres activités : veillées, balade en forêt, baignade au lac… **Alors viens te créer de magnifiques souvenirs avec ce séjour !**

449 €

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Domaine du Boulet La Bijouterie, 35440 Feins Feins Ille-et-Vilaine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-24T08:00:00 2022-07-24T23:59:00;2022-07-25T00:00:00 2022-07-25T23:59:00;2022-07-26T00:00:00 2022-07-26T23:59:00;2022-07-27T00:00:00 2022-07-27T23:59:00;2022-07-28T00:00:00 2022-07-28T23:59:00;2022-07-29T00:00:00 2022-07-29T23:59:00;2022-07-30T00:00:00 2022-07-30T20:00:00