Défis du Wurzel : Cyclo Cross Saint-Pierre-Bois, 6 novembre 2021, Saint-Pierre-Bois.

Défis du Wurzel : Cyclo Cross Saint-Pierre-Bois

2021-11-06 – 2021-11-06

Saint-Pierre-Bois 67220 Saint-Pierre-Bois

C’est au cœur de la Vallée de Villé, au pied de la colline du Saint-Gilles, là où est née la légende du Wurzel que l’AS La Steigeoise vous invite au Cyclo Cross.

Cyclo-cross à l’américaine le samedi et cyclo-cross le dimanche.

Samedi :

– Poussins et pupilles : course de 15 minutes, départ à 14h.

– Benjamins et minimes : course de 30 minutes, départ à 14h30.

– Cadets, juniors et seniors, masters : course de 1 heure, départ à 15h15.

Dimanche :

:

– Initiations à partir de 10h : prélicenciés, poussins, pupilles, benjamins et minimes. Remise des prix après les courses.

– Course dames, masers, cadets et cadettes : départs respectifs à 13h30, 13h31 et 13h32. Remise des prix à partir de 14h30.

– Courses élites et juniors : départs respectifs à 15h et 15h01. Remise des prix à partir de 16h15.

C’est au cœur de la Vallée de Villé, au pied de la colline du Saint-Gilles, là où est née la légende du Wurzel que l’AS La Steigeoise vous invite au Cyclo Cross.

Cyclo-cross à l’américaine le samedi et cyclo-cross le dimanche.

Samedi :

– Poussins et pupilles : course de 15 minutes, départ à 14h.

– Benjamins et minimes : course de 30 minutes, départ à 14h30.

– Cadets, juniors et seniors, masters : course de 1 heure, départ à 15h15.

Dimanche :

:

– Initiations à partir de 10h : prélicenciés, poussins, pupilles, benjamins et minimes. Remise des prix après les courses.

– Course dames, masers, cadets et cadettes : départs respectifs à 13h30, 13h31 et 13h32. Remise des prix à partir de 14h30.

– Courses élites et juniors : départs respectifs à 15h et 15h01. Remise des prix à partir de 16h15.

Saint-Pierre-Bois

dernière mise à jour : 2021-10-28 par Office de tourisme du val de Villé