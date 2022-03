Défis d’aventure l’estivade, 16 août 2022, La Bourboule.

Défis d’aventure

du mardi 16 août au samedi 27 août à l’estivade

Notre maison se situe dans le Massy du Sancy, sur les hauteurs de La Bourboule, à quelques pas du Parc Fenestre avec ses jeux, ses immense toboggan et sa fête foraine d’été venu d’un autre monde. Vos enfants seront accueillis à la maison l’Estivade, une belle maison de pierre avec un immense parc pour les activités et grands jeux en tout genre. Pendant ces 12 jours, vos enfants vont relever les défis de notre équipe d’animation. Au programme : – Parc Aqualudique à La Bourboule – Canoë – Kayak – Vulcania – Accrobranche – Construction de Cabanes avec un professionnel – Explor Games : à la poursuite de Mornac, c’est un escape game en pleine nature. – Visite de la Chèvrerie, les enfants vont donner le biberon aux chevreaux et fabriquer du fromage. – Visite de La Bourboule et de son parc fenestre et surtout de ses attractions. Un séjour complet, idéal pour une première colo.

sur inscription

Viens relever des défis et te surpasser avec nous

l’estivade 241 avenue du général Gouraud La Bourboule Puy-de-Dôme



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

