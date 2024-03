Défis d’adrénaline Gîte d’étape Le Presbytère Comus, dimanche 14 avril 2024.

Défis d’adrénaline dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 14 – 20 avril Gîte d’étape Le Presbytère 620

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-14T14:00:00+02:00 – 2024-04-14T23:59:00+02:00

Fin : 2024-04-20T07:00:00+02:00 – 2024-04-20T13:58:00+02:00

Amoureux de sensations fortes, ce séjour est fait pour toi ! Viens tester tes limites et vivre des émotions intenses dans ce séjour rempli d’expériences nouvelles, toutes en quête d’adrénaline et de plaisir, dans l’eau, sur terre et dans les airs. En fonction de tes envies, à travers des pratiques sportives originales (parmi elles, entre autres, l’escalade ou la trottinette électrique), tes premières craintes, une fois dépassées, se transforeront en souvenirs magiques à jamais gravés dans ta mémoire. Nous agrémenterons ces folles journées de soirées et de temps d’activités plus conviviaux et/ou culturels, selon les événements locaux/saisonniers et leurs diponibilités.

Alors lance-toi dans cette aventure où les frissons sont garantis !

Gîte d'étape Le Presbytère 11340 Comus Comus 11340 Aude Occitanie
Téléphone: 0468722735
Email: audesud.vacances@gmail.com
Site web: http://www.audesud.fr

sport nature

Audesud Vacances