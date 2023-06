A la Poursuite du Diamant Blanc DéfiPlanet Dienné, 12 juin 2023, Dienné.

Dienné,Vienne

Hébergements insolites : Passez une ou plusieurs nuits dans l’un des 600 lits insolites dont dispose DéfiPlanet’, 1er village insolite de France ! Maison animaux (lapin, poule, escargot…), maison des farfadets, cabanes dans les arbres avec ou sans jacuzzi ou encore yourtes et roulottes, chacun y trouvera son compte ! Adventure Game :

Accompagné par Guntar et les Farfadets, vous participerez à cet Adventure Game mêlant réflexion, jeu de rôle, stratégie, cohésion, entraide et activités physiques. Il vous permettra, avec toute votre famille, de travailler ensemble pour retrouver le diamant blanc et venir à bout de leur quête..

DéfiPlanet Lieu dit La Bocquerie

Dienné 86410 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Unusual accommodations : Spend one or more nights in one of the 600 unusual beds of DéfiPlanet? 1st unusual village of France! Animal houses (rabbit, chicken, snail…), leprechaun houses, tree houses with or without jacuzzi or yurts and trailers, everyone will find something to suit them! Adventure Game :

Accompanied by Guntar and the Leprechauns, you will participate in this Adventure Game mixing reflection, role playing, strategy, cohesion, mutual aid and physical activities. It will allow you and your family to work together to find the white diamond and complete their quest.

Alojamiento insólito : Pase una o varias noches en una de las 600 camas insólitas disponibles en DéfiPlanet? ¡el 1er pueblo insólito de Francia! Casas de animales (conejo, gallina, caracol…), casas de duendes, casas en los árboles con o sin jacuzzi o yurtas y caravanas, ¡hay para todos los gustos! Juego de Aventura :

Acompañado por Guntar y los Leprechauns, participará en este Juego de Aventura que mezcla reflexión, juego de rol, estrategia, cohesión, ayuda mutua y actividades físicas. Le permitirá a usted y a su familia trabajar juntos para encontrar el diamante blanco y completar su búsqueda.

Ungewöhnliche Unterkünfte : Verbringen Sie eine oder mehrere Nächte in einem der 600 ungewöhnlichen Betten, über die DéfiPlanet? verfügt, dem ersten ungewöhnlichen Dorf in Frankreich! Ob Tierhaus (Kaninchen, Huhn, Schnecke…), Haus der Kobolde, Baumhäuser mit oder ohne Whirlpool oder Jurten und Zigeunerwagen, hier findet jeder etwas nach seinem Geschmack! Adventure Game:

In Begleitung von Guntar und den Kobolden nehmen Sie an diesem Adventure Game teil, das Reflexion, Rollenspiel, Strategie, Zusammenhalt, gegenseitige Hilfe und körperliche Aktivitäten miteinander verbindet. Es ermöglicht Ihnen und Ihrer ganzen Familie, zusammenzuarbeiten, um den weißen Diamanten zu finden und ihre Suche zu bewältigen.

Mise à jour le 2023-06-09 par Office de Tourisme des Vallées du Clain