DÉFIPLANET’ DéfiPlanet’, 7 février 2023, DIENNE.

DÉFIPLANET’ DéfiPlanet’. Un spectacle à la date du 2023-02-07 à 00:00 (2023-02-07 au ). Tarif : 16.5 à 16.5 euros.

Billet valable un jour jusqu’au 31 décembre 2023 selon calendrier d’ouverture du site Gratuit pour les moins de 3 ans DéfiPlanet’ le Parc vous plongera dans une aventure magique où vous vivrez une expérience Naturellement Différente.Tous acteurs de votre visite, vous devrez faire les bons choix et répondre correctement aux énigmes pour espérer préserver la Terre d’un Grave Danger! Mais rassurez-vous : « Pas besoin d’être un super héros pour sauver la Planète ».Tout au long de votre périple, vous serez aidé de vote guide « Petit Sabot ». Grâce à lui, vous ferez tout d’abord la connaissance avec différents villages et animaux du monde (Dromadaire, Baudets du Poitou, Lama…) et apprendrez les techniques ancestrales nécessaires à la vie en harmonie sur Terre. Vous pénétrerez ensuite dans une forêt magique où lutins et farfadets vous aideront eux aussi dans votre quête de vérité. Il vous faudra être attentifs aux petits êtres de la forêt, éviter leurs farces ou encore monter sur le toit de la forêt pour arriver à l’épreuve finale et espérer atteindre votre but ultime : sauver la Planète Bleue.INFORMATIONS PRATIQUES• Temps de visite : 3h00 – 4h00• Ouverture à 9hRéservation P.M.R. : 05.49.45.87.63

