Soirée jeux Quizzy Pixx

De 17h à 19h : Présentation du jeu Quizzy Pixx par Hakim auteur de jeu et grand champion des jeux Quizz télévisés au magasin Défiparades.

De 19h30 à 22h30 : Soirée spéciale avec Hakim à l’hôtel du Cheval Blanc avec repas.

Réservation et inscription avant le 10 novembre. Attention le nombre de places est limitée.

DéfiParades et hôtel du Cheval Blanc
2 rue Gambetta, Jargeau

2023-11-16T16:00:00+01:00 – 2023-11-16T21:30:00+01:00

Jargeau

