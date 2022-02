Définitions (d)étonnantes ! Librairie Le Coin des Livres Davézieux Catégories d’évènement: Ardèche

Davézieux

Définitions (d)étonnantes ! Librairie Le Coin des Livres, 10 juin 2022, Davézieux. Définitions (d)étonnantes !

Librairie Le Coin des Livres, le vendredi 10 juin à 19:30

Dix mots qui (d)étonnent ! A vous d’écrire la définition de chaque mot, quelle soit réelle ou fantasmée … avec une petite contrainte à respecter. Venez dès à présent à la librairie récupérer la liste des 10 mots choisis par les partenaires francophones du réseau OPALE (Réseau francophone des Organismes de Politique et d’Aménagement Linguistiques) et découvrir quelle sera votre contrainte littéraire (humour, poésie, horreur, narratif, amour, fantastique) pour créer votre définition de chaque mot. On se donne tous rendez-vous vendredi 10 juin lors d’une soirée pendant laquelle chacun(e) pourra lire ou faire lire ses définitions. Et vous pouvez venir aussi en simple spectateur pour un bon moment en perspective qui prouvera encore une fois la richesse de la langue française. Dis-moi Dix mots Librairie Le Coin des Livres 29 rue Sainte Marguerite 07430 Davézieux Davézieux Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-10T19:30:00 2022-06-10T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Ardèche, Davézieux Autres Lieu Librairie Le Coin des Livres Adresse 29 rue Sainte Marguerite 07430 Davézieux Ville Davézieux lieuville Librairie Le Coin des Livres Davézieux Departement Ardèche

Librairie Le Coin des Livres Davézieux Ardèche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/davezieux/

Définitions (d)étonnantes ! Librairie Le Coin des Livres 2022-06-10 was last modified: by Définitions (d)étonnantes ! Librairie Le Coin des Livres Librairie Le Coin des Livres 10 juin 2022 Davézieux Librairie Le Coin des Livres Davézieux

Davézieux Ardèche