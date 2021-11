Nantes Maison de quartier La Mano Loire-Atlantique, Nantes Définir l’alliance adelphe et solidaire Maison de quartier La Mano Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Définir l'alliance adelphe et solidaire Maison de quartier La Mano, 20 novembre 2021, Nantes. 2021-11-20 Gratuit sur inscription : chap9mars@gmail.com

Horaire : 15:00 17:30

Gratuit : oui Gratuit sur inscription : chap9mars@gmail.com Atelier de 15h à 17h30 proposé par la Coopération pour l’Abolition du Patriarcat (CAP) À partir de la présentation du livre « La couvade ou le père bouleversé » par son autrice Roberte Laporal, la CAP propose une rencontre-débat animée sous la forme d’ateliers. L’objectif : trouver une définition commune de « l’alliance adelphe et solidaire ». Maison de quartier La Mano adresse1} Nantes Nord Nantes 44300 Nantes Nord 02 40 41 61 80 MQ-LaMano@mairie-nantes.fr

