Défilés urbains Millau Millau Millau Catégorie d’évènement: Millau

Défilés urbains Millau Millau, 9 avril 2022, Millau. Défilés urbains Millau Millau

2022-04-09 – 2022-04-09

Millau Aveyron EUR Millau Place de la Capelle

samedi 9 avril 2022

16h-17h30 Place des Consuls

Samedi 23 avril 2022 ANNULE ET DECALE AU SAMEDI 7 MAI EN RAISON DE LA METEO

16h-17h30 Organisé par Office du Commerce, de l’Artisanat et des Professions Libérales Millau Grands Causses +33 6 43 22 96 80 http://www.oca-millau.com/ Place de la Capelle

samedi 9 avril 2022

16h-17h30 Place des Consuls

Samedi 23 avril 2022 ANNULE ET DECALE AU SAMEDI 7 MAI EN RAISON DE LA METEO

16h-17h30 Organisé par Office du Commerce, de l’Artisanat et des Professions Libérales Millau Grands Causses OCA

Millau

dernière mise à jour : 2022-04-26 par

Détails Catégorie d’évènement: Millau Autres Lieu Millau Adresse Ville Millau lieuville Millau

Millau Millau https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/millau/

Défilés urbains Millau Millau 2022-04-09 was last modified: by Défilés urbains Millau Millau Millau 9 avril 2022

Millau