Défilé vintage et bal Place de la Basilique Douvres-la-Délivrande, samedi 8 juin 2024.

Défilé vintage et bal Place de la Basilique Douvres-la-Délivrande Calvados

Le 8 juin 2024 à 16h , la ville de Douvres La Délivrande, organise un défilé de personnes costumées, à pied et à vélo. Il sera suivi par des véhicules anciens, militaires et civils. Ce défilé sera précédé d’une fanfare de 35 personnes : Le Bagad de Lan-Bihoué.

Ces véhicules feront un arrêt place de la basilique, puis seront exposés vers 18h place des marronniers où un apéro concert sera proposé.

La soirée se poursuivra par un bal ; une buvette et des foods trucks seront à disposition.

Le 8 juin 2024 à 16h , la ville de Douvres La Délivrande, organise un défilé de personnes costumées, à pied et à vélo. Il sera suivi par des véhicules anciens, militaires et civils. Ce défilé sera précédé d’une fanfare de 35 personnes : Le Bagad de Lan-Bihoué.

Ces véhicules feront un arrêt place de la basilique, puis seront exposés vers 18h place des marronniers où un apéro concert sera proposé.

La soirée se poursuivra par un bal ; une buvette et des foods trucks seront à disposition. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-08 16:00:00

fin : 2024-06-08 23:00:00

Place de la Basilique Centre-ville

Douvres-la-Délivrande 14440 Calvados Normandie comitedesfetes.douvres@gmail.com

L’événement Défilé vintage et bal Douvres-la-Délivrande a été mis à jour le 2024-03-19 par Calvados Attractivité