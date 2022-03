Défilé : Toutes en Moto Strasbourg Sélestat Sélestat Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Défilé : Toutes en Moto Strasbourg Sélestat, 13 mars 2022, Sélestat. Défilé : Toutes en Moto Strasbourg Sélestat

2022-03-13 10:00:00 – 2022-03-13

Sélestat Bas-Rhin Mini salon moto dès 10h avec stands de quelques partenaires, tombola et restauration. Défilé moto au départ du caveau Ste Barbe à 14h15 en direction du Parlement Européen pour la traditionnelle photo souvenir. Mini salon de la moto à partir de 10h et départ du défilé de motos à 14h15 +33 6 82 47 42 06

