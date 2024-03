Défilé Hôtel Robic Pontivy, vendredi 12 avril 2024.

Défilé Hôtel Robic Pontivy Morbihan

Pour ses 30 ans de création la « Maison Allande Tanaïs » présente ses collections prêt à porter avec un défilé sur 2 jours.

Vous avez du style et vous aimez la mode ? Mannequin d’un jour sur Pontivy ça vous dirait ? Nous recherchons des femmes souriantes, décontractées et dynamiques, de 20 à 70 ans pour présenter nos collections Prêt à Porter. Pas d’expérience exigée, toutes les morphologies et silhouettes (A, H, O, V, X) sont les bienvenues. Un seul impératif être disponible le 12 et/ou13 avril 2024.

Une occasion rêvée de passer une journée inoubliable en toute convivialité, d’être applaudie et de faire de belles rencontres.

Merci d’adresser vos candidatures à Séverine Allande-Tanaïs (sur facebook) ou au 07 86 89 65 34. .

Début : 2024-04-12

fin : 2024-04-13

Hôtel Robic 2 Rue Jean Jaurès

Pontivy 56300 Morbihan Bretagne

