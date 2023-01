Défilé – Nouvel An Chinois – Comité du Faubourg Saint-Honoré RUE DU FAUBOURG SAINT-HONORÉ – RUE BOISSY D’ANGLAS, 23 janvier 2023, Paris.

Le lundi 23 janvier 2023

de 14h00 à 16h30

. gratuit

Le 23 janvier prochain, la Chine va basculer dans l’année du lapin d’eau ! L’ occasion de célébrer le Nouvel An chinois au rythme des traditions et des folklores asiatiques.

Comme à l’accoutumée, le Comité du Faubourg Saint-Honoré convie les passants à célébrer le Nouvel an Chinois le lundi 23 janvier 2023 à partir de 14h :

Au programme :

Un défilé plein de panache où se côtoient dragons, lanternes et couleurs chatoyantes à l’angle de la rue du Faubourg Saint-Honoré et de la rue Royale. Une trentaine d’artistes du groupe Paris Lion Sport, personnages chamarrés et percussionnistes donneront corps à ce cortège rythmé et endiablé. Ce ballet grandiose, constitué de lions et des mythiques dragons, synonymes de noblesse et vecteurs de chance, déambulera au son des rythmes traditionnels pour le plus grand bonheur des passants.

Une grande réjouissance animée et colorée à l’image de l’amitié franco-chinoise, proposée comme une réelle invitation au voyage et à la découverte de la culture et des traditions chinoises.

RUE DU FAUBOURG SAINT-HONORÉ – RUE BOISSY D’ANGLAS RUE DU FAUBOURG SAINT-HONORÉ 75008 Paris

Contact : https://www.comitedufaubourgsainthonore.com/

Comité du Faubourg Saint-Honoré