Défilé nocturne avec Christkindel et Hans Trapp 2021-12-19 17:00:00 – 2021-12-19 18:00:00

Wissembourg Bas-Rhin Wissembourg Au son de tambours et des cris des brigands, le Hans Trapp avec sa carrure imposante, apparait accompagné de cracheurs de feu pour terroriser le public et emmener les mauvais garnements dans sa calèche où se trouvent déjà de malheureux enfants. L'atmosphère est rapidement radoucit par l'arrivée de Christkindel trônant sur son char féerique apportant de la lumière à ce défilé. Chers enfants, n'oubliez pas de lui confier votre lettre de souhaits ; peut-être seront-ils exaucés le soir de Noël ?! Un spectacle de feu et un feu d'artifice clôturent en beauté les festivités.

