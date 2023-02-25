Défilé Kaskarot Handi Oiharzabal, 25 février 2023, Saint-Pierre-d'Irube .

Défilé Kaskarot Handi

Dans les rues du village Oiharzabal Saint-Pierre-d’Irube Pyrenees-Atlantiques Oiharzabal Dans les rues du village 
2023-02-25 09:00:00 – 2023-02-25
Oiharzabal Dans les rues du village
Saint-Pierre-d’Irube
Pyrenees-Atlantiques

EUR 0 0   Défilé des danseurs dans les quartiers, pour un moment de partage avec les hiriburutar.
9h Oiharzabal, Ametzondo, 11h Baratahegi, 13h Urruzpuru, 15h Zaldizka, 16h Harriola, 16h30 Harrobialde, 18h Hiriburuko Ainara Football, 19h Ametz Lurra

Défilé des danseurs dans les quartiers, pour un moment de partage avec les hiriburutar.
9h Oiharzabal, Ametzondo, 11h Baratahegi, 13h Urruzpuru, 15h Zaldizka, 16h Harriola, 16h30 Harrobialde, 18h Hiriburuko Ainara Football, 19h Ametz Lurra

Oiharzabal Dans les rues du village Saint-Pierre-d’Irube
dernière mise à jour : 2023-02-06 par